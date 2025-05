Gravina: “Napoli e Inter ci hanno regalato un patrimonio di emozioni, complimenti a Conte”

24/05/2025 | 11:46:46

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha fatto i suoi complimenti alla squadra di Conte per la vittoria dello scudetto: “Complimenti al Napoli, ai calciatori, a mister Conte e alla società tutta con il presidente De Laurentiis in testa, per la conquista del suo quarto scudetto, al termine di una stagione esaltante. Lo spettacolare testa a testa con l’Inter ha nobilitato l’intera Serie A, un patrimonio di emozioni da valorizzare e promuovere in tutto il mondo” le parole in una nota ANSA.

FOTO: X Figc