Gravina: “Milan Futuro? Ecco come sarà stabilito il ripescaggio”

26/05/2025 | 15:20:45

Concluso il Consiglio Federale della FIGC. Al termine, ha parlato alla stampa presente il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha risposto alla domanda in merito alla domanda di riammissione in Serie C, del Milan Futuro, retrocesso in Serie D dopo i playout con la SPAL.

Queste le parole di Gravina: “C’è una norma che regola questo. Il Milan Futuro verrà trattato come seconda squadra e non partecipa al processo di riammissioni, si rimette in coda all’interno del gruppo delle seconde squadre. Se ci fosse un vuoto organico di quattro squadre, la prima ripescata sarebbe una seconda squadra, la seconda spetterebbe alla Serie D, la terza a una ripescata dalla Serie C, la quarta sarebbe nuovamente una seconda squadra”.



Quindi, in sintesi, per rivedere Milan Futuro in Serie C nella stagione 2025/2026 occorrerà il default di quattro club aventi diritto a prendere parte al prossimo torneo di terza serie. Cambierebbe tutto nel caso in cui non ci sarebbe nessun altra squadra B che chiede di iscriversi al campionato di Lega Pro e in quel caso sarebbe prima nella graduatoria dei ripescaggi.

Foto: sito FIGC