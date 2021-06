Gravina: “L’Italia ha un ruolo importante in questo Europeo. Ancora una volta il calcio ha vinto su tutto”

Il presidente della Federcalcio italiana, Gabriele Gravina, nel testo che presenta il francobollo commemorativo di Euro 2020 emesso oggi da Poste italiane, ha scritto. “Ancora una volta il calcio ha vinto sulle mille difficoltà organizzative. Ha dimostrato quanto la sua straordinaria capacità di aggregazione sia stata da stimolo, se non proprio da traino, per un graduale ritorno alla normalità. L’emozione che è alla base di questo grande spettacolo ha la forza di infondere speranza e fiducia in milioni di persone. L’Italia, col suo comitato organizzatore composto da Figc, Governo, Città di Roma, Coni e Sport e Salute, ha un ruolo importante nella preparazione di questo festival di colori e passione, ospitando 4 gare, tra cui quella inaugurale. Mai come in questa eccezionale edizione è stato tanto esaltato lo spirito di amicizia tra i popoli europei”.

Questo il francobollo emesso da Poste italiane.

#Filatelia Emesso oggi un #francobollo dedicato a UEFA #EURO2020 ITALIA. La competizione calcistica itinerante, ideata per celebrare i 60 anni della sua istituzione, è il primo torneo internazionale di grande rilevanza che viene disputato dopo il Covid -19. @MISE_GOV @IPZS pic.twitter.com/acAuG4toot — Poste Italiane (@PosteNews) June 11, 2021

FOTO: Twitter Figc