Gravina: “L’impossibilità di intervenire in maniera efficace ha preso il sopravvento sull’incapacità di trovare soluzioni”

08/04/2026 | 15:16:38

Gabriele Gravina, il presidente dimissionario della FIGC avrebbe scritto in una nota da presentare in audizione alla commissione Cultura della Camera. Le parole rivelate dall’Adnkronos: “Proverò a spiegare, attingendo agli ultimi dati disponibili, perché – nella stragrande maggioranza dei casi – l’impossibilità di intervenire efficacemente, dovuta sia a fattori interni al sistema sia esterni ad esso, abbia sin qui preso il sopravvento sull’incapacità di individuare possibili soluzioni. Se vogliamo il bene del calcio italiano, in quanto movimento sportivo nel suo complesso, è necessario fare chiarezza sulle reali competenze della Federazione, delle Leghe (quindi dei Club) e delle istituzioni. Troppe imprecisioni, se non addirittura vere e proprio falsità, infatti, alimentano la ricerca di colpevoli a tutti i costi, ma soprattutto la diffusione di convinzioni errate. Rischio, quest’ultimo, che penalizza ancor più del primo la vera ricerca di soluzioni ai problemi del nostro calcio. A mio avviso, infatti, non è un caso che nelle materie di diretta ed esclusiva competenza federale (sostenibilità sociale e ambientale, progetti giovanili e scolastici, programma di formazione e sviluppo delle Nazionali giovanili, solo per citarne alcune), si siano raggiunti risultati ragguardevoli, al contrario delle materie in cui gli interessi delle componenti, così come le reciproche autonomie, si sovrappongono a tal punto da arrivare a ingessare il sistema”.

Foto: twitter FIGC