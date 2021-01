Gravina: “La Superlega? Non la considero, la UEFA ha assicurato che non si farà”

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’attuale presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha parlato della Superlega, un campionato tra le grandi squadre del continente europeo. Queste le sue dichiarazioni: “E’ un’ipotesi che non considero proprio. E mi rimetto a quanto assicurato dall’Uefa: la Superlega non si fa. Ma non credo che Agnelli parlasse di quello. L’obiettivo è un altro: far crescere il calcio, rafforzare la Champions dal 2024, senza mortificare i campionati nazionali. Nessuno che ami il calcio potrebbe cavalcare rivoluzioni che modifichino gli equilibri della democrazia sportiva”.

Foto: Sito FIGC