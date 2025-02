Gravina: “La situazione in Lega Pro è insostenibile”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato delle difficoltà dei club di Serie C nel pagamento all’erario e ai tesserati nei temini di scadenza previsti dalle norme federali. Queste le sue parole all’ANSA: “La situazione è diventata insostenibile. Le criticità economico-finanziarie che riguardano tutto il calciosi acuiscono in modo particolare in Lega Pro, rimponendo una riflessione seria. Mi appello al senso di responsabilità delle componenti federali affinché tutti facciano la propria parte. Torniamo a discutere di una riforma, magari partendo dalla bozza che ho proposto un anno fa e senza arroccarsi dietro il cosiddetto diritto d’intesa, che abbia l’obiettivo di rendere finalmente sostenibile il calcio italiano”.

FOTO: Twitter FIGC