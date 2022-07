Gravina: “La Serie B ha reagito con determinazione alla pandemia. C’è ottimismo per il futuro”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto con un videomessaggio alla presentazione dei calendari della prossima Serie B da Reggio Calabria.

Queste le sue parole: “La presentazione dei calendari è l’occasione perfetta per tracciare i successi della scorsa stagione e delineare i programmi della prossima. L’idea di cambiare sempre location avuta da Balata si è rivelata molto felice, perché vai a coinvolgere con entusiasmo numerosi territori. Saluto le istituzioni regionali, cittadine e i rappresentanti della Reggina, in particolare il neo-arrivato patron Felice Saladini e il presidente Marcello Cardona, padroni di casa in una serata nella quale sono felice di poter rivolgere il mio saluto. La Serie B è una componente fondamentale del calcio italiano e ha reagito con determinazione alla pandemia, mostrando orgoglio, organizzazione e sacrificio. Siamo impegnati su una strategia di medio-lungo periodo per garantire solvibilità, sostenibilità al calcio professionistico ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti, specie da chi ha saputo ben assolvere alla propria funzione. C’è bisogno di guardare con fiducia al futuro, sono convinto che ce la faremo”.