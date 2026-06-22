Gravina: “La scelta delle dimissioni è stata sofferta”

22/06/2026 | 12:43:12

Gravina ha parlato all’assemblea che eleggerà il suo successore: “La scelta delle dimissioni è stata sofferta. Una scelta di dignità personale e responsabilità istituzionale. Restituisco il mandato, perché il livello di personalizzazione ha attinto sempre di più il nostro sistema. Il mio passo indietro serve per far scattare delle riflessioni e dei cambiamenti”. Il bilancio del suo operato: “Ho vissuto notti di gioia incredibili, come a Wembley nel 2021 o con le selezioni giovanili. Anche il movimento femminile è in crescita costante, di cui rivendico il riconoscimento professionistico. Inoltre rivendico la gestione positiva del bilancio federale e la gestione della giustizia. Se ci guardiamo intorno la reputazione della FIGC è elevata”. Anche tanti momenti duri e di sofferenza: “Ho sofferto per la mancata qualificazione ai Mondiali, per la difficoltà di alcune riforme strutturali e gli attacchi personali”. Sulla crisi attuale del sistema: “Abbiamo sbagliato il tempo e la strategia delle scelte, perdendo la prospettiva sistemica”.

Foto: X FIGC