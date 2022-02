Gravina: “La scelta del nuovo presidente di Lega non verrà condizionata dalla FIGC. Italia ai mondiali? Sono ottimista come Mancini”

Gabriele Gravina, attraverso un evento a Genova, ha parlato dei playoff che dovrà affrontare l’Italia per andare a Qatar 2022: “Devo essere fiducioso, lo è Roberto Mancini e lo sono anch’io. Lui ci crede e ci credo anche io: sono ottimista come lui”. Sul nuovo presidente di Lega: “Da parte mia non c’è mai stata nessuna invasione di campo in alcuna componente. Il nuovo presidente della Lega? Non entro nel merito, lo scelgano i presidenti: sono imprenditori, hanno autonomia e capacità ma non attribuiscano ad altri la responsabilità di eventuali fallimenti”.

FOTO: Sito FIGC