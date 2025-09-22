Gravina: “La Nazionale ha una nuova spinta, c’è stato un sussulto d’orgoglio”

22/09/2025 | 15:22:11

Intervenuto a margine della cerimonia del premio Prisco, Gabriele Gravina ha parlato anche di Nazionale: “C’è stata la consapevolezza di un momento di grande difficoltà nel calcio praticato dalla nostra Nazionale e c’è stato un sussulto d’orgoglio da parte di tutto l’ambiente, quindi questa spinta nuova, questo aver ritrovato un mondo un po’ più sereno nell’ambiente della nostra Nazionale ha aiutato. I risultati poi fanno il resto”.

Foto: twitter FIGC