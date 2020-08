Gravina: “ La maglia verde dell’Italia è stata un grande successo”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha presentato a SKY la decima edizione del Report Calcio. Nella sua intervista ha parlato anche della maglia verde dell’Italia cheaveva suscitato tante polemiche.

Ecco le sue parole: “Ha battuto ogni record in termini di mercato, è straordinario pensare come il merchandising ufficiale legato alla nazionale il 73% si rivolge estero. C’è stato il 35% delle vendite nette del 2019, di maglie verdi, ha rappresentato un segno evidente. L’ho desiderata e l’ho voluta, l’ho condivisa con Puma, non c’era voglia di offuscare o contaminare la storia con un colore diverso rispetto all’azzurro. Nella sfida contro la Grecia, nell’unica gara storica con questo colore per la rinascita, il Rinascimento del calcio italiano, doveva essere identificata con questa maglia”. Scritto da Andrea Losapio oggi 15:10 ・ Serie A