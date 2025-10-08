Gravina: “La maglia dell’Italia trasmette senso di responsabilità, è un pezzo di storia”

08/10/2025 | 21:44:25

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato a margine della presentazione del nuovo Museo del calcio di Coverciano: “Il Museo del nostro calcio è un luogo fisico ma anche vivo, l’impegno è tramandare alle future generazioni ogni piccola testimonianza che qui dentro parla e racconta storie e aneddoti di gioia, esaltazione, sofferenza, che poi vanno a ricomporre l’identità del nostro calcio ma anche del nostro Paese. Un grazie di cuore, per l’impegno e ciò che circonda il nostro museo. Lo considero una forma di dialogo tra passato, presente e futuro, io sono particolarmente felice che questa testimonianza possa vantare la presenza di due campioni del Mondo come Gigi Buffon, Rino Gattuso, un campione d’Europa come Gigio Donnarumma. Dà il grande senso di responsabilità di vestire la maglia azzurra, che come sappiamo è storia e memoria. Questa sera dobbiamo ricordare che la memoria non è nostalgia, ma responsabilità. E la presenza di questi grandi campioni e l’impegno da parte nostra è adempiere al grande senso di responsabilità. Grazie a tutti”.

foto: figc