Gravina: “Il sistema della giustizia sportiva va rivisto”

Intervistato da Il Centro, il presidente della Federcalcio Gravina è intervenuto sui problemi riguardanti la giustizia sportiva: Ecco le sue parole: “Sono il primo a sostenere che va rivisitato il sistema della giustizia sportiva. Siamo già intervenuti con la riforma della Corte d’appello federale e il discorso può riguardare anche la Procura. Ma esistono i tempi per fare le cose. Esiste una sensibilità che mi suggerisce che questo non è il momento giusto. Ci sono 2-3 indagini da istruire e definire, intervenire ora sulla Procura significherebbe un’invasione di campo politica. Che non intendo perseguire”.

Foto: Sito FIGC