Gravina: “Il rinvio della 30ª giornata non è percorribile, il calendario è intasato. Sono ottimista, andremo al Mondiale”

24/11/2025 | 15:50:53

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato in conferenza stampa a margine del consiglio federale di oggi. Queste le sue parole:

“Ci si basa sul principio definito nel piano strategico approvato a marzo 2024, che prevede il valore dell’indicatore del Costo del Lavoro Allargato passare dall’attuale 0,8 a 0,7 nell’estate 2026, valore che viene utilizzato per il cosiddetto ‘blocco del mercato’ per le società di Serie A. Per favorire la politica di valorizzazione dei giovani anche rispetto ai paletti internazionali, abbiamo consentito che saranno esclusi da questo numeratore costi e relativi ammortamenti degli Under 23 selezionabili per le nazionali azzurre. Per la B e la C c’è l’ipotesi di fare lo stesso tipo di considerazione per gli Under 21. Limitazioni o provvedimenti che impongono l’utilizzo di italiani non sono possibili, vanno in contrasto con il diritto internazionale. Quello che si può fare è dare incentivi, c’è già l’ipotesi di un provvedimento di legge o di una modifica della legge Melandri. Sui vivai serve un cambiamento culturale. Fermare il campionato per la Nazionale? Il rinvio della 30ª giornata non è percorribile, il calendario è intasato. Se il destino della Figc è legato a quello della Nazionale? Non c’è una norma su questo, al nostro interno c’è un principio di democrazia, io ho ricevuto il 98% delle preferenze. Poi ci sono delle riflessioni da fare legate a scelte di responsabilità e di natura personale, ma è presto per parlarne. Sono ottimista, andremo al Mondiale. Il regolamento Fifa per le qualificazioni è noto, inutile cercare anomalie. Certo, se esiste un ranking forse alcune realtà potrebbero meritare qualche vantaggio”.

Foto: X FIGC