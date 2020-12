Gravina: “Il rinnovo del contratto di Mancini? Non sarà complicato”

Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha commentato a Sky il percorso della Nazionale subito dopo il sorteggio delle qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2022. Queste le sue parole: “Questa Nazionale ha ridato dignità al calcio italiano sotto diversi profili. Ora l’Italia ha un progetto credibile, il club Italia racconta a tutti i tifosi una nuova storia e mi sembra che per il momento sia molto positiva. Ci manca solo il lieto fine. Il contratto di Mancini? Con Roberto abbiamo un rapporto straordinario, molto bello. Ha una straordinaria sensibilità, votata ad aumentare la passione di chi ama questa maglia. Non sarà complicato, sappiamo di avere ancora due anni che lo legano alle nostre nazionali: valuteremo insieme il percorso del futuro. Le elezioni? È molto importante sperare in una riconferma, ma prima di tutto dobbiamo lavorare sulla candidatura“.

Foto: Twitter Figc



