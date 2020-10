Gravina: “Il protocollo CTS è buono. Abbiamo chiesto solo qualche piccolo aggiustamento”

Intervenuto ad una riunione con i componenti della commissione medico scientifica della federazione, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato del protocollo per continuare i campionati. La commissione, presieduta dal professor Paolo Zeppilli, è tornata a riunirsi nella serata di ieri con l’obiettivo di valutare l’attuale situazione di emergenza epidemiologica. In apertura Gravina ha ringraziato tutti i componenti per l’impegno di questi mesi difficili.

Queste le sue parole riportate da L’Ansa: “Abbiamo chiesto alcuni piccoli aggiustamenti per attualizzare il protocollo, ma la sua efficacia passa dalla applicazione rigorosa. Il vostro contributo – ha dichiarato il presidente federale – è stato determinante per la conclusione della scorsa stagione sportiva e per il proseguimento delle attuali competizioni agonistiche”. “Il Protocollo validato dal CTS – ha proseguito Gravina – ha dimostrato tutta la sua validità, abbiamo chiesto alcuni piccoli aggiustamenti per attualizzarlo, ma la sua efficacia passa dalla necessaria applicazione rigorosa”.

Foto: Twitter FIGC