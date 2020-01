Gravina: “Grande dispiacere per Zaniolo. Europeo a rischio? Ci spero ancora”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, è intervenuto a ‘’La politica nel Pallone’’ sulle onde Rai, soffermandosi sul grave infortunio subito da Zaniolo: “Ho provato grande amarezza e dispiacere, non solo per il calcio italiano, ma per questo ragazzo. E’ una leggera sospensione, mi auguro, spero di sentirlo e incontrarlo nelle prossime ore, gli mando un grande abbraccio, ma già ho percepito questa sua forte determinazione a rientrare più forte e più deciso di prima. Europei a rischio? Sarebbe una perdita importante, ma al di là degli aspetti di natura egoistica per la nostra Nazionale, mi dispiace per il ragazzo che ha avuto momenti di difficoltà legati all’Under 21, ma stava dimostrando grandissimo impegno e dedizione per arrivare all’Europeo con esordio a Roma. Mi auguro e spero che i tempi consentano a Mancini di avere a disposizione questo straordinario talento”.

Foto: Instagram personale Zaniolo