Gravina: “Girone impegnativo, da non sottovalutare, ma sono tranquillo e ottimista”

Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha commentato ai microfoni della Rai il sorteggio del girone di qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022. L’Italia affronterà Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Queste le parole del numero uno del calcio italiano: “È un girone impegnativo, avrei evitato la Svizzera ma sarà anche stimolante confrontarsi con un avversario di caratura elevata, che troveremo già a giugno agli Europei. Sarà un test importante per la Nazionale. Il girone non andrà sottovalutato, ma ho vissuto questo sorteggio con molta serenità perché abbiamo toccato con mano la forza della nostra Nazionale, sono molto tranquillo e ottimista”.

Foto: sito ufficiale Figc