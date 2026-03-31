Gravina: “Faremo delle valutazioni con il Consiglio Federale. Gattuso grande allenatore”

01/04/2026 | 00:20:57

Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa: “Lo stato d’animo è piuttosto evidente, soprattutto per come è maturato questo risultato. Permettetemi di fare i complimenti ai ragazzi, in questi mesi hanno avuto una crescita incredibile. Molti di voi non hanno potuto apprezzare il clima e l’atmosfera in questi ultimi mesi. Volevamo dare una gioia ai nostri tifosi, voglio fare i complimenti a Rino Gattuso. È un grande allenatore, gli ho chiesto di rimanere, lui e Buffon, alla guida tecnica di questi ragazzi. Avete perso un momento di grande sintonia all’interno nello spogliatoio. Per la parte politica c’è una sede deputata a fare le valutazioni, cioè il Consiglio Federale. Ho già deciso di convocarlo per la settimana prossima, ci saranno valutazioni fatte all’interno. Capisco l’esercizio della richiesta di dimissioni a piè sospinto, ma c’è una sede adatta per fare le valutazioni”.

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