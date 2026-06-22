“Ho sentito grande coerenza, siamo a conoscenza dei problemi”. Gabriele Gravina, ormai ex presidente della Figc, ha parlato così dell’elezione di Giovanni Malagò a numero uno della federcalcio. “Adesso bisognerà mettere in atto quanto detto, recuperare dei rapporti e delle tensioni, togliere delle ragnatele. In cosa Malagò può riuscire dove io non sono? Chiedetelo a lui. lo traccio progetti e visioni, c’è tutto a disposizione” le parole di Gravina all’Ansa.

Foto: X FIGC