Gravina eletto vice presidente Uefa. Simonelli: “Un riconoscimento che sottolinea il costante impegno e le competenze del Presidente federale”

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha voluto congratularsi col presidente della FIGC Gabriele Gravina che nella mattinata di oggi è stato nominato vicepresidente della UEFA.

Queste le sue parole: “A nome della Lega Serie A mi congratulo sinceramente con Gabriele Gravina per la nomina a primo vice presidente della UEFA , un riconoscimento che sottolinea il costante impegno e le competenze del Presidente federale nel panorama calcistico internazionale. Siamo orgogliosi anche della sua riconferma nel Comitato Esecutivo dell’organizzazione per il prestigio che conferisce al calcio italiano”.

Queste erano state invece le dichiarazioni di Gravina in merito: “Sono felice e orgoglioso, questa elezione è un riconoscimento straordinario all’importante contributo offerto dal calcio italiano allo sviluppo dello sport che più amiamo. Negli ultimi quattro anni la nostra credibilità a livello europeo è cresciuta progressivamente grazie alle scelte compiute e alle politiche coraggiose ed innovative che stiamo portando avanti, implementando regole per un calcio sempre più affascinante e in equilibrio dal punto di vista economico-finanziario. Il futuro comune del calcio europeo si scrive giorno dopo giorno e noi continueremo a supportare questo processo evolutivo.

A livello personale, questa elezione rappresenta una soddisfazione incredibile perché è figlia sicuramente della buona politica attuata, ma anche dell’ottimo livello di relazioni e rapporti creati a livello internazionale, che hanno contribuito in maniera determinante a questo incredibile risultato. Ringrazio il presidente Ceferin per la sua visione e per la sua amicizia nonché tutti i delegati delle altre Federazioni, che hanno riconosciuto alla FIGC e alla mia persona questa grande responsabilità”.

Foto: sito Lega Serie A