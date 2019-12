Gravina: “E’ iniziato un percorso di valorizzazione dei giovani, la realtà azzurra è più entusiasmante delle aspettative”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport nella quale si è parlato anche dell’Italia di Roberto Mancini, a pochi mesi da Euro 2020: “La realtà è stata più entusiasmante di quello che potessimo pensare alla vigilia di questo cammino, la Nazionale ha ridato entusiasmo a tutto il paese, ha fatto riscoprire il valore dell’appartenenza. Ho capito che Roberto Mancini fosse la persona giusta la prima volta che ci siamo incontrati, da subito c’è stato un ottimo feeling. L’idea di valorizzare al meglio i nostri giovani e investire su di loro e sul bel gioco ci ha accomunato. Abbiamo dato un segnale positivo, Mancini sta testimoniando quanto sia fondamentale valorizzare i nostri talenti. Il calcio italiano è già programmato per i prossimi 10 anni“.

Euro 2020

“Andiamo per giocare, per continuare a dimostrare il valore di questi giovani, non per vincere. Al di là delle intenzioni o dei pronostici che si possono fare per creare entusiasmo, pensiamo alla realtà. Ci sono ancora gare importanti come quelle contro Inghilterra e Germania, poi vediamo in quali condizioni si arriverà a Euro 2020”.

Foto: Twitter FIGC