Gravina: “Domani vertice con l’UEFA per capire gli scenari. Non ho perso la speranza di tornare in campo”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Italpress della possibilità di ripresa del calcio a livello nazionale ed europeo: “Aspettiamo di capire quale riferimento verrà inserito nel nuovo Decreto, ovviamente ci atterremo alle indicazioni della comunità scientifica e del Governo. Nel frattempo, parteciperemo alla riunione di domani con la Uefa per capire bene qual è lo scenario a livello internazionale. Comunque, ripartire entro il mese di maggio ci consentirebbe di concludere il campionato con un leggero sforamento. Anche la determinazione della classifica di tutti i campionati spetta al Consiglio Federale, non solo l’assegnazione dello scudetto. Non ho perso la speranza di tornare in campo, ma stiamo studiando diverse opzioni e prima di decidere faremo una valutazione che tenga presente il minor rischio di conflittualità all’interno del mondo del calcio. Dopo un periodo così difficile, non sarebbe veramente auspicabile”, le parole di Gravina.

Foto: Twitter ufficiale FIGC