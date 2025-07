Gravina: “Dispiace per la Salernitana, il verdetto del TAR conferma la nostra correttezza”

10/07/2025 | 14:38:57

Dopo il consiglio federale che si è tenuto in FIGC, Gabriele Gravina si è espresso così sul caso Salernitana: “Accettiamo il verdetto del TAR del Lazio, siamo soddisfatti perché è un risultato che conferma la correttezza del nostro operato. Continua il dispiacere per il mancato risultato di una piazza importante come Salerno, ma le norme sono queste e ci atteniamo al rispetto di queste regole”.

Foto: X FIGC