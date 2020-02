Gravina: “Desidero congratularmi con il Cagliari Calcio. La piaga dell’inciviltà si può vincere solo scendendo in campo insieme”

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha commentato la decisione del Cagliari di punire con il Daspo alcuni tifosi, in seguito a cori razzisti perpetrati nei confronti di calciatori avversari. Ecco una parte delle sue dichiarazioni.

“Il calcio italiano sta combattendo una lotta senza quartiere contro il razzismo, per questo desidero congratularmi con il Cagliari Calcio per l’intransigenza che ha mostrato con questa decisione. La serietà e la determinazione del presidente Giulini sono sotto gli occhi di tutti, la Federazione sostiene con atti concreti lui e tutti i suoi colleghi in prima fila contro ogni forma di discriminazione, perché la piaga dell’inciviltà si può vincere solo scendendo in campo insieme“.

Foto: Twitter ufficiale Figc