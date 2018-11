Gravina: “Cori razzisti negli stadi? Ora applicheremo le norme. Gli arbitri…”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato in conferenza stampa al termine del Consiglio Federale: “I cori razzisti negli stadi? Ora ci sarà l’esatta applicazione delle norme in vigore. Ho parlato con Nicchi e Rizzoli invitandoli all’applicazione rigida di un regolamento vigente. L’arbitro riunisce le squadre a centrocampo e dopo una serie di annunci si può decidere di sospendere momentaneamente la partita. Violenza sugli arbitri? Riteniamo che debba essere scritta una norma che sia risultava in maniera definitiva. Ci dobbiamo lavorare sopra tutti. Tempo qualche ora ci sarà la norma definitiva che prevederà una pena edittale non inferiore a un anno”.

Foto: Figc Twitter