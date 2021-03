Gabriele Gravina, presidente della FIGC, intercettato dalla stampa ha parlato della possibilità che la Nazionale possa trasferirsi in Sardegna, a Cagliari, per prepararsi in vista di Euro2020. Queste le sue parole riportate da Ansa:“È un’idea, ci stiamo lavorando. Ci auguriamo che si possa realizzare. D’altra parte per il 2020 era prevista una gara a Cagliari”.

Foto: FIGC Twitter