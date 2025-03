Gravina: “Casi Turris e Taranto? Basta nascondersi. Bisogna tutelare il brand Lega Pro”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato a margine del Consiglio Federale che si è tenuto in giornata, tornando su dibersi temi.

Queste le sue parole tra cui le vicende di Taranto e Turris, escluse dal campionato di Serie C: “Le criticità evidenziano dei momenti di grande sofferenza all’interno del sistema. Nascondersi dietro a un dito continuando a dire che in Serie C le squadre falliscono da sempre non è più accettabile se vogliamo salvaguardare le competizioni e il valore del brand della Lega Pro e del calcio italiano”.

Come poi da nota, “su proposta del presidente federale, sono stati condivisi alcuni principi che verranno implementati invece già dall’inizio della prossima stagione sportiva, come ad esempio: garanzia all’atto dell’ammissione di aver sanato tutte le pendenze della stagione precedente; obbligo di vincolare l’erogazione dei contributi da parte della Lega alla regolarità dei pagamenti ai tesserati da parte del Club; in caso di passaggio di proprietà di un Club, l’introduzione dell’obbligo per i nuovi acquirenti di prestare idonee garanzie a copertura del debito sportivo non solo pregresso (com’è attualmente), ma anche a quello che maturerà a fino al termine della stagione”.

Foto: sito FIGC