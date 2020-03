Gravina: “Campionato annullato? Non mi arrendo. Disposti a giocare anche a luglio e agosto”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte soffermandosi sul futuro della Serie A: “Oggi noi dobbiamo solo programmare delle date per dare speranza agli amanti del nostro sport. E’ prematuro pensare ad una data, ma io ci proverò fino alla fine perché non mi arrendo mai. Cercheremo di fare tutto il possibile per cercare di giocare, anche chiedendo a Uefa e Fifa di prolungare la stagione fino a luglio e agosto. Dobbiamo essere consapevoli che per finire il nostro campionato serviranno almeno 45/60 giorni, quindi mi affiderò al buon senso di tutti in Lega. Per quanto riguarda il taglio degli stipendi, dobbiamo metterci a tavolino e discutere per trovare la soluzione più giusta. Domani ci riuniremo per chiedere aiuto al Governo e denunciare uno stato di crisi, poi ci rivedremo la prossima settimana. Per quanto riguarda playoff e playout continuerò a portare avanti questa idea, difficile per quest’anno perché è a stagione in corso, ma per gli altri anni continuerò a proporli”.

Foto: Twitter ufficiale FIGC