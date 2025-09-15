Gravina: “Boicottare Israele? Non giocare quella partita significa agevolarli e non andare al Mondiale”

15/09/2025 | 11:10:19

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha parlato a Radio anch’io Sport dove ha risposto alla domanda sulle polemiche per il match del 14 ottobre a Udine.

“Non giocare contro Israele vuol dire non andare al Mondiale, e agevolare addirittura la nazionale israeliana. Di questo dobbiamo essere consapevoli”. ha detto il presidente federale . “Innanzitutto ribadiamo il concetto che Gattuso ha più volte ha sottolineato: noi siamo uomini, cittadini di questo mondo. Siamo addolorati, molto addolorati, perché ci teniamo alla dignità umana. Siamo molto vicini alle persone che soffrono in Palestina, in particolare i bambini e i civili innocenti”.

Foto: twitter Figc