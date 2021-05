Gravina avverte la Juve: “Se non si accettano le ordinanze della UEFA, ci sarà l’esclusione dal campionato”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto a Rai Radio 1 e sul tema Superlega, dopo lo scambio di comunicati tra la Uefa e Juve, Real e Barcellona, il numero uno del calcio italiano ha lanciato un messaggio alla società bianconera: “Mi auguro che questa controversia possa essere sanata nel più breve tempo possibile. Siamo tutti stanchi di questo braccio di ferro tra UEFA e questi tre club. Mi auguro di essere mediatore tra la Juventus e la Uefa, perchè non fa bene al calcio italiano e al club bianconero. Le regole prevedono la non partecipazione al nostro campionato se non si accettano i principi e le ordinanze previsti dalla federazione e dalla UEFA”.

FOTO: Twitter FIGC