Gravina avverte i club: “Stop ai passaggi di proprietà senza garanzie”

30/04/2025 | 17:34:18

Il numero uno della FIGC Gabriel Gravina, nella sua conferenza stampa al termine del consiglio federale, ha parlato anche delle nuove regole per l’iscrizione ai vari campionati e i passaggi di proprietà dei club: “Non sarà più consentito il passaggio di proprietà senza garanzie, bisognerà coprire tutti i debiti accumulati a quella data e dare garanzie con fideiussioni per tutto il residuo fino al termine del campionato. Ci saranno anche delle novità ulteriori, come spiegato da Gravina: “Ci sarà poi un’attenzione particolare all’equilibrio della competizione, se non verrà rispettato l’indice di liquidità a 0,8 sarà innalzata la fideiussione da 350 mila a 700 mila euro in Serie C”.

FOTO: Twitter FIGC