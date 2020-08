Gravina applaude la promozione dello Spezia: “Siete stati protagonisti di una meritata impresa sportiva”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha voluto congratularsi con lo Spezia per l’impresa storica della promozione in massima serie. Lo ha fatto con una lettere inviata al club ligure e riportata sul proprio sito:

“Caro Presidente, l’esito dei playoff di Serie B ha rappresentato il compimento di una stagione esaltante, conclusa con la promozione nella massima Serie per la prima volta nella vostra storia. Siete stati protagonisti di una meritata impresa sportiva che ha suscitato intense emozioni in tutti gli appassionati di calcio e ciò ne rende evidente la sua straordinaria dimensione. Un sogno realizzato con il contributo di Società, squadra e tifosi, tutti insieme, scrivendo una pagina bellissima di calcio. Per questo desidero congratularmi personalmente ed estendere a tutti gli Aquilotti le felicitazioni dell’intera Federazione Italiana Giuoco Calcio”.

Foto: Twitter FIGC