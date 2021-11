Gravina: “Alcuni Presidenti vogliono la Serie A fuori dalla FIGC? Sorrido e li invito a studiare”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato così durante Sport Industry, talk online organizzato da Rcs Academy, dopo le indiscrezioni sulla volontà di Lotito e De Laurentiis di staccare la Serie A dalla Federcalcio: “Reagisco con un sorriso, che copre l’amarezza per l’incapacità di qualche soggetto nel sapere fare proposte progettuale differenti dalla semplice ricerca di una foglia di fico per coprire le proprie responsabilità. Da un lato non si conoscono le regole del nostro sistema, probabilmente devono studiare un po’.

Se il modello è quello della Premier League io sarei felicissimo. Se dovessero approfondire questo argomento scoprirebbero che la Premier è fuori dalla federcalcio inglese, ma la FA ha diritto di veto su tutto. Se la richiesta è di essere commissariati, basta far richiesta, noi interveniamo. Se qualcuno ha perso la propria capacità di esercizio del potere nella FIGC e pensa di sviluppare rancore offuscando la logica di altri soggetti, che dovrebbero reagire in maniera più decisa, mi amareggia. Ma rispondo solo con un sorriso invitando a studiare di più”.