Gravina a Sportitalia: “Credo nella formula dei playoff, ma prima voglio la riforma dei campionati”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Questi alcuni passaggi della sua intervista: “Le elezioni? Ho già raccolto la designazione ufficiale della Lega di Serie A, quella di B e della Lega Pro. Ho le firme quasi all’unanimità. E’ un dato storico che mi riempie di orgoglio e di responsabilità. È da 20 anni che la Lega di A non aveva una designazione ufficiale ed è forse la prima volta che le tre leghe si mettono d’accordo per un candidato ufficiale e sono contento che è arrivato l’endorsement dell’AIC e forse presto anche dell’Assoallenatori. Parlo a tutti gli sportivi. Il mio è un linguaggio diretto verso chi ama il calcio e chi vuole bene al calcio. Una pandemia penso che sia un fenomeno che colpisce chiunque opera secondo le leggi del mercato, tutto il settore economico mondiale e non solo nello sport. Prima della pandemia presentava delle difficoltà che continuano ad acuirsi in conseguenza alla pandemia. Serve maggiore sostenibilità e occorrono maggiori ricavi e migliore distribuzione delle risorse. Il pubblico? Riapriremo quando la pandemia ce lo permetterà. Noi non chiediamo trattamenti di favore. I tifosi ci mancano e faremo di tutto per riportarli allo stadio il prima possibile. Mancini anche dopo il 2022? Mancini ha sempre dimostrato interesse per il nostro mondo e per la maglia della Nazionale. Io confido nella sua sensibilità per portare avanti questo progetto anche dopo il Mondiale. La riforma dei campionati? Non sono favorevole alla riduzione delle squadre, ma al miglioramento della struttura, per i professionisti e per i dilettanti. Dobbiamo fare in modo che tutti vivano di un’alta marea generalizzata. I playoff? Se credo in qualcosa cerco di portarlo fino in fondo, io credo nella formula dei playoff e dei playout, darebbe una fase finale straordinaria in grado di ravvivare la monotonia di un campionato che ben conosciamo. Adesso però mi interessa la riforma dei campionati“.

Foto: sito ufficiale Figc