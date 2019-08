Gravillon: “Sono venuto al Sassuolo per cercare di migliorare. L’Inter…”

Andreaw Gravillon, difensore del Sassuolo, si è presentato in conferenza stampa. Queste le sue parole del centrale: “Come ti stai trovando in questo percorso a Sassuolo? “Sapevo che non avrei giocato subito. Devo migliorare e devo adattarmi al gioco. Sono qui per fare una grande stagione e per fare più partite possibili”. Come hai ritrovato De Zerbi? “Ho trovato lo stesso mister visto a Benevento. Ti dà molto, ti aiuta tanto, ti fa sentire un giocatore importante. Se ti chiama non è per caso, io ho buoni rapporti con lui e spero di continuare così”. Cosa manca al Sassuolo? “Non sta a me decidere. Vedremo poi chi arriverà o non arriverà”. Qual è il vero Sassuolo: quello con lo Spezia o col Torino? “Siamo ancora all’inizio, il vero Sassuolo non si è visto. Siamo qui per crescere, per allenarci e per migliorare”. Cosa non bisogna sbagliare con la Sampdoria? “Non bisogna sbagliare l’atteggiamento, non bisogna mollare mai”. Consideri l’Inter un capitolo chiuso o sogni un giorno di tornare in nerazzurro? “L’Inter è una famiglia, sono cresciuto lì. Io mi alleno per migliorare, bisogna vedere come procede la carriera e se mi richiama non dirò di no e vedremo cosa mi dirà il futuro”. Cosa ti ha convinto a venire a Sassuolo? “Conoscevo il mister e lo staff. Il Sassuolo fa giocare tanti giovani. Io qui posso avere le mie chance e giocarmi le mie carte”.

Foto: Twitter Sassuolo