Gravenberch: “Al Liverpool ho avuto il minutaggio che mi aspettavo. Klopp mantiene le promesse, al Bayern non lo hanno fatto”

Il centrocampista del Liverpool, Ryan Gravenberch, ha parlato a ViaPlay, soffermandosi sulla nuopva esperienza al Liverpool e lanciando stoccate al suo ex club, il Bayern.

Queste le sue parole: “Klopp ha mantenuto la parola meglio di quanto ha fatto il Bayern? Sì, in realtà sì. Ho avuto esattamente il minutaggio che mi aspettavo. Klopp, infatti, mi ha detto ‘Ti voglio’ e mi ha spiegato i suoi piani. Mi ha raccontato tutto nei minimo dettagli e mi ha fatto sentire subito coinvolto. Per questo ho preso la mia decisione in maniera molto rapida”.

Foto: sito Liverpool