Grave lutto per Montella: è morta la sorella Caterina per un incidente domestico

22/07/2026 | 10:20:50

Gravissimo lutto per Vincenzo Montella: la sorella Caterina è venuta a mancare a seguito delle tremende conseguenze riportate in un incidente domestico. Dopo giorni di agonia in ospedale, lottando tra la vita e la morte, Caterina Montella si è spenta poche ore fa. La Federazione calcistica turca, di cui Montella ne è il commissario tecnico, ha rilasciato un messaggio di cordoglio, informando sulla data e sull’orario dei funerali.

La nota: “Abbiamo appreso con profonda tristezza che Caterina Montella, sorella del nostro allenatore della Nazionale Vincenzo Montella, è morta nell’ospedale dove veniva curata a seguito di un tragico incidente nella sua casa.

Oggi alle 16:30 ora locale si terrà un funerale per la defunta Caterina Montella presso la Chiesa di San Nicola, nel quartiere Castello di Cisterna della città di Napoli.

Come Federazione Calcistica Turca, desideriamo esprimere le nostre condoglianze al nostro allenatore della Nazionale Vincenzo Montella, alla sua famiglia e ai suoi parenti per la morte del defunto Montella”.

Alfredo Pedullà e tutta la redazione esprimono le condoglianze alla famiglia della vittima.

Foto: Instagram Montella