Grave lutto per Gollini: il nonno travolto e ucciso da un’auto mentre era in bicicletta

Grave lutto per il portiere dell’Atalanta, Pierluigi Gollini. L’estremo difensore ha perso il nonno, Romano Caselli, di 84 anni. L’uomo è stato travolto e ucciso da un’auto mentre era in bicicletta.

Gollini era molto legato al nonno e ha postato su Instagram una foto che lo ritrae con il nonno e ha voluto scrivere un breve e commosso ricordo: “Sei stato il primo sportivo della famiglia, ciclista per una vita, hai percorso non so quante centinaia di migliaia di km e te ne sei andato proprio così, investito sulla tua bici, a 100 metri da casa tua, la vita purtroppo è anche questa, infame – ha scritto il 26enne – . Mi ricorderò sempre quando mi tenevi i tempi che facevo intorno alla casa e mi dicevi che andavo forte e che ero spericolato! Così come mi ricorderò sempre tutte le volte che ti emozionavi e non riuscivi a parlare al telefono parlando dei miei traguardi, delle partite, ti ho fatto piangere(di gioia) tanto in questi anni, so che ero il tuo orgoglio e di come indossavi sempre tutte le polo di rappresentanza delle squadre in cui ho giocato! Ed è per questo che sono felice del ricordo che porterò per sempre nel mio cuore”.

