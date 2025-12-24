Grave infortunio per Isak. van de Ven: “Gli ho scritto un messaggio per scusarmi, ha apprezzato”

24/12/2025 | 16:30:50

Il Liverpool ha perso per diversi mesi l’attaccante Alexander Isak. L’autore del fallo che ha provocato il problema, Micky van de Ven, ha voluto chiarire la propria posizione ai microfoni di Sky Sports: “Gli ho inviato un messaggio perché non era assolutamente mia intenzione fargli del male o infortunarlo. Volevo solo respingere il tiro; credo sia stata sfortuna il modo in cui il suo piede è rimasto incastrato tra le mie gambe. Gli ho scritto per augurargli il meglio e spero di rivederlo in campo molto presto. Alexander ha apprezzato il gesto e mi ha risposto”.

Foto: X Liverpool