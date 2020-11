Grassani: “Fronte comune dei club contro la Fifa strada possibile”

E’ molto discussa la questione legata alla necessarietà di svolgere gare tra rappresentative nazionali in tempo di pandemia, ha voluto esprimere la sua opinione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Mattia Grassani, legale del Napoli:

“I club sono i titolari dei diritti alle prestazioni dei giocatori, non è escluso un fronte comune di fronte al non rilascio dei calciatori che è normato dalla Fifa.

Tutte le normative a livello nazionale vanno in questa direzione per limitare il contagio, anche in chiave ricorso Napoli, ci chiediamo perché debba essere solo un solo club ed una tifoseria a pagare”.