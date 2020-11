Grassani: “Da quando De Laurentiis è al Napoli non c’è mai stato alcun comportamento scorretto”

Il legale della Ssc Napoli, Mattia Grassani, ha parlato ancora della vicenda Juve-Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Le motivazioni scritte hanno fortemente indignato tutto l’ambiente societario e non condivido assolutamente e mai mi sarei aspettato queste motivazioni in una sentenza di secondo grado.

Qui la sentenza di secondo grado ha ricavato un quadro ancora più grave rispetto a quello illustrato dal giudice sportivo. Sono state parole pesanti, che non si conciliano con lo spirito con cui la SSC Napoli ha affrontato quel weekend.

In nessun ambito la SSC Napoli, da quando c’è De Laurentiis, si è mai comportata come si sente dire: slealtà sportiva, preordinazione e gli altri sono termini che non ci appartengono”.