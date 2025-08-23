Grandissimo Tottenham: 2-0 in casa del City e primo posto in Premier

23/08/2025 | 15:32:17

L’anticipo delle 13.30 in Premier vede una sorpresa importante, ma una conferma, ovvero il gran momento del Tottenham. Gli Spurs vincono 2-0 in casa del Manchester City un punteggio che poteva essere anche più largo. Vantaggio Spurs al 35′ con Johnson, che sugella una buona parte iniziale degli Spurs. Al 47′, Palhinha raddoppia, spezzando di fatto le gambe al team di Guardiola che non riesce a reagire. Nella ripresa, ancora poco City, il Tottenham invece quando riparte fa male e sfiora il tris più di una volta. Nel recupero, doppio miracolo di Trafford per evitare il 3-0, ma la sostanza non cambia. Il Manchester City cade in casa, il Tottenham di Franck vince e convince e vola a punteggio pieno.

Foto: X Tottenham