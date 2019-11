Grande Sinisa: ci hai trasmesso anche il coraggio che non abbiamo

La conferenza di Sinisa Mihajlovic è stata un capolavoro. Un concentrato di coraggio, umanità, altruismo, personalità, passione. Non è semplice, anzi: sarebbe stato quasi impossibile per tutti. Sinisa ha preso per mano il Bologna quando il Bologna avrebbe dovuto prendere per mano lui (e lo ha fatto con grande umanità). Sinisa ha esposto un manifesto di incalcolabile bellezza, un affresco fantastico da dedicare a chi si lamenta per nulla e fa diventare difficilissime le cose più semplici o elementari. Sinisa ci sta facendo capire come si fa quando sembra che non si possa fare. Sinisa ci ha trasmesso anche il coraggio che non abbiamo e che probabilmente mai avremo. Sotto quel basco, grande Sinisa, ci hai regalato brividi. Il calcio, un pallone che rotola, è un’altra cosa. Molto più futile e quasi insignificante.

Foto: Twitter ufficiale Bologna