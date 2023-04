Grande ritmo, tante occasioni ma nessuna rete: 0-0 all’intervallo tra Inter e Fiorentina

Termina 0-0 la prima frazione di gioco a San Siro tra Inter e Fiorentina. Partita vivace, la prima grande occasione arriva per gli ospiti: Biraghi guadagna il fondo e trova Castrovilli con un cross morbido. Il numero 10 conclude al volo trovando Onana chiamato al doppio intervento dopo la respinta di Bastoni indirizzata verso la porta. Al 20′ arriva la risposta dei nerazzurri con l’azione personale di Mkhitaryan ma Terracciano sbarra la strada e , sulla ribattuta, il centrocampista armeno trova l’esterno della rete in rovesciata. L’Inter cresce, ma spreca ancora: Dumfries serve Lukaku, ma il belga tarda la conclusione permettendo alla difesa viola di recuperare e sventare la minaccia. Dopo gli squilli nerazzurri, torna in avanti la Fiorentina: Saponara entra in area di rigore, calcio e il rimpallo spalanca la porta a Ikoné, ma il francese non trova la palla.

Foto: Instagram Fiorentina