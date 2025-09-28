Grande Milan, 2-0 al Napoli a fine primo tempo: Pulisic (gol e assist) e Saelemaekers lanciano i rossoneri
28/09/2025 | 21:35:48
Un grandissimo Milan conduce 2-0 sul Napoli alla fine del primo tempo. 45 minuti quasi perfetti dei rossoneri. Al 3′ si sblocca subito la contesa. Azione meravigliosa di Pulisic che semina il panico sulla fascia sinistra e poi dal lato corto dell’area di rigore trova l’inserimento sul palo opposto di Alexis Saelemaekers che deve solo spingere in porta. Risponde il Napoli. All’11’, cross di Politano dalla destra e colpo di testa sul secondo palo di Gutierrez, Maignan respinge. Pochi secondi dopo il francese deve dire no anche al destro da buona posizione di McTominay.
Il Milan torna a farsi pericoloso al 22′, Pulisic lancia Fofana verso la porta del Napoli, il francese calcia con il sinistro a tu per tu con Meret, palla alta di poco sopra la traversa. Al 33′ arriva il 2-0 dei rossoneri. Percussione di Pavlovic che trova Fofana in area, sponda per Pulisic che di destro batte Meret. Il Milan va all’intervallo sul 2-0, un ottimo primo tempo dei rossoneri.
Foto: sito Milan