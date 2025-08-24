Grande Como, piccola Lazio: decidono Douvikas e Nico Paz. Luperto acciuffa la Fiorentina al 94’: 1-1

24/08/2025 | 20:26:39

Il Como inizia la stagione come aveva chiuso: giocando un brillante calcio. Il Cagliari, al 94′ pareggia con Luperto e regala il primo punto in carriera all’esordiente Pisacane.

Tanta attesa per l’esordio in casa del Como contro la Lazio di Sarri. Primo tempo a tinte lariane nel primo tempo con le buone occasioni capitate al 23′ su un tiro di Vojvoda (Provedel sugli scudi) e un pericoloso colpo di testa di Kempf. Lazio timida e pericolosa solo con due velleitarie conclusioni di Guendouzi e Nuno Tavares. Secondo tempo all’arrembaggio per il Como che passa in vantaggio con Douvikas al 52′ magistralmente servito da Nico Paz. Cambi azzeccati per Fabregas al 70′ e doppio vantaggio dopo due minuti con una magistrale punizione di Nico Paz. Como sugli scudi, Lazio mai pericolosa, a parte un gol di Castellanos annullato giustamente per fuorigioco (sarebbe stato l’1-1) e un colpo di testa di Gila nel finale..

Cagliari all’assalto della Fiorentina in una Unipol Domus gremita. Padroni di casa padroni del gioco nella prima parte del primo tempo e ad un passo dal vantaggio con l’ex Michael Folorunsho che di testa batte De Gea a colpo sicuro ma, un salvataggio miracoloso di Gosens, evita la rete dei sardi. Primo tempo sterile da parte della squadra di Vincenzo Italiano. Nel secondo tempo è il Cagliari a condurre il gioco ma è la Fiorentina a passare in vantaggio: Gudmundsson mette in area un pallone liftato e Mandragora segna di testa al 68′. Girandola di sostituzioni per i padroni di casa, pericolosi sul finale con Luvumbo, ma sterili fino al 94′: Gaetano offre l’assist a Luperto che svetta più alto di tutti all’altezza del dischetto e incorna basso sulla sinistra.

Foto: Instagram Paz