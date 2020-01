Grande accoglienza per Politano a Villa Stuart. Il video

Matteo Politano ha raggiunto la capitale e si è diretto a Villa Stuart per sostenere le visite mediche per conto della Roma. Al momento dell’arrivo gli è stata riservata una grande accoglienza: “Bentornato a casa”, questo il messaggio dei tifosi giallorossi per l’esterno cresciuto nel settore giovanile club capitolino dal 2004 al 2012. [GUARDA IL VIDEO]