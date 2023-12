Gran gol di Pellegrini, raddoppio di Lukaku, sorrisi Roma. Il Napoli chiude in 9 (espulsi Politano sullo 0-0 e poi Osimhen)

La Roma batte il Napoli 2-0, nel posticipo della 17a giornata di Serie A. Una gara molto nervosa, già nel primo tempo 8 ammoniti, tra cui Mazzarri e Mourinho. Primo tempo di marca Roma, che ha avuto diverse chance per sbloccare la gara. In particolare con Bove, grande protagonista, prima con una traversa con un tiro da fuori, poi con un tocco ravvicinato, dopo una grande azione di Belotti, che serve il mediano, ma trova un grande Meret. Poco Napoli nel primo tempo. Azzurri che partono meglio nella ripresa, con un paio di conclusioni, di Zielinski e Kvara, ma Rui Patricio è stato attento. Napoli che perde anche Lobotka per un problema muscolare, entra Cajuste.

Gara sempre più nervosa, fioccano i cartellini gialli, Mourinho ne cambia 3 in un solo colpo e cambia la Roma. La gara cambia al 66′, ingenuità di Politano che scalcia ( o ammeno accenna il gesto) Bove, beccandosi un rosso diretto. La Roma ci crede e al 76′, con una grande girata di Pellegrini, trova la rete del vantaggio, meritato per la compagine capitolina.

Il Napoli prova la reazione ma è troppo nervoso e Osimhen non si controlla, beccandosi due gialli in pochi minuti, laciando la squadra in 9. La Roma ha la chance di chiudere la gara, si salva il Napoli in un paio di circostanze. Napoli che finisce in 8, con Natan che esce per un problema.

Al 95′, contropiede dei giallorossi per il 2-0, con Lukaku che chiude la pratica. Vince la Roma, il Napoli esce con le ossa distrutte dall’Olimpico. La Roma sale a 28, scavalcando i campani, che restano settimi a 27 punti. L’anno scorso era a 44, +17 punti, gli stessi dell’Inter quest’anno.

Foto: twitter Roma