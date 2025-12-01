Gran Galà del Calcio, tutti i premiati per il 2025. Napoli miglior club
01/12/2025 | 23:06:11
Rese note tutte le premiazioni per il Gran Galà del Calcio 2o25. Incetta di premi per il Napoli, premiato come miglior Club del 2025.
Questi tutti i premi:
CALCIATORE DELL’ANNO
SCOTT MCTOMINAY (Napoli)
- SVILAR (Roma)
- DUMFRIES (Inter), RRAHMANI (Napoli), BASTONI (Inter), DIMARCO (Inter)
- MCTOMINAY (Napoli), BARELLA (Inter), REIJNDERS (Milan, oggi al Manchester City)
- L. MARTINEZ (Inter), KEAN (Fiorentina), RETEGUI (Atalanta, oggi all’Al-Qadsiah)
