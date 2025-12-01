TOP NEWS
Gran Galà del Calcio, tutti i premiati per il 2025. Napoli miglior club

01/12/2025 | 23:06:11

Rese note tutte le premiazioni per il Gran Galà del Calcio 2o25. Incetta di premi per il Napoli, premiato come miglior Club del 2025.

Questi tutti i premi:

CALCIATORE DELL’ANNO
SCOTT MCTOMINAY (Napoli)

ALLENATORE DELL’ANNO
ANTONIO CONTE (Napoli)

SOCIETÀ DELL’ANNO
NAPOLI

TOP XI DELL’ANNO

  • SVILAR (Roma)
  • DUMFRIES (Inter), RRAHMANI (Napoli), BASTONI (Inter), DIMARCO (Inter)
  • MCTOMINAY (Napoli), BARELLA (Inter), REIJNDERS (Milan, oggi al Manchester City)
  • L. MARTINEZ (Inter), KEAN (Fiorentina), RETEGUI (Atalanta, oggi all’Al-Qadsiah)

MIGLIOR GIOVANE DELLA SERIE B
NICOLÒ BERTOLA (Spezia, oggi all’Udinese)

GOL DELL’ANNO
ALESSANDRO DEIOLA (Cagliari-Venezia 3-0, 18 maggio 2025)
ARBITRO DELL’ANNO
DANIELE DOVERI

 